MİT, PKK'nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusu Edip Temiz'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK'nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusu Edip Temiz'i etkisiz hale getirdi

13.07.2023 15:24

MİT, PKK'nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusu 'Cesur Azad' kod adlı Edip Temiz'i etkisiz hale getirdi.

MİT, Irak'ın kuzeyine düzenlediği nokta operasyonla PKK'nın Özel Güç Hücresi sözde Kandil Sorumlusu Edip Temiz'i Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de etkisiz hale getirdi. Operasyonu sık sık değiştirilen saha ajanlarıyla yöneten MİT'in doğru anı bekleyip operasyon için düğmeye bastığı ortaya çıktı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AR-GE FAALİYETLERİNİ KOORDİNE EDİYORDU

Geçmiş dönemde örgütün Özel Güç hücresinde ideolojik, askeri ve teknik eğitimler alarak Irak'taki tüm alanlarda silah/mühimmat geliştiren birimlere eğitim veren Edip Temiz, aynı zamanda örgütün teknik/taktik malzeme geliştirmesine yönelik AR-GE faaliyetlerini koordine eden ve örgütün yeni silah/özel taktik aparat üretimini sağlayan ekibin sorumlusuydu. Yaklaşık 20 senedir örgütte faaliyet gösteren Edip Temiz, örgüt tarafından büyük önem atfedilen Zagros silahlarının geliştiricisi olması nedeniyle sözde Askeri Konsey bünyesinde de üst düzey görevde bulunuyordu.

MİT, terör örgütünün Özel Güç Hücresi sözde Kandil Sorumlusu Edip Temiz'i etkisiz hale getirdi

MİT, SAHA AJANLARINI SIK SIK DEĞİŞTİRDİ

PKK'nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde hareket ettiğini tespit etti. Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve Edip Temiz'e dair istihbarat elde eden MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz "istihbarat şebekeleri" kullanıldı ve Edip Temiz'in faaliyetleri adım adım takip edildi.

TERÖRİST ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen Edip Temiz, özellikle MİT'in nitelikli insan kaynaklarının efektif kullanılması sonucu anbean takip edilerek operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklendi.

MİT, terör örgütünün Özel Güç Hücresi sözde Kandil Sorumlusu Edip Temiz'i etkisiz hale getirdi

MİT'İN DÜĞMEYE BASMASIYLA OPERASYON TAMAMLANDI

Örgütün teknik ve altyapı çalışmalarına ağır bir darbe indirmek amacıyla en uygun olan zamanda MİT'in düğmeye basması ile operasyon başarı ile tamamlandı ve Edip Temiz etkisiz hale getirildi.

Kaynak: DHA
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