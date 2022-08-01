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Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MİT, PKK-YPG AYN EL ARAP EYALET YÜRÜTME KURULU ÜYESİ 'BERXWEDAN MUŞ' KOD ADLI ERHAN ARMAN'I,OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRDİ - Son Dakika

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