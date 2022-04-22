MİT, PKK-YPG'nin 2 sözde üst düzey yöneticisini etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK-YPG'nin 2 sözde üst düzey yöneticisini etkisiz hale getirdi

22.04.2022 11:24
MİT, PKK-YPG'nin 2 sözde üst düzey yöneticisini etkisiz hale getirdi

YPG'nin Suriye Kobani bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri 'Ronahi Kobani' kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ve 'Dilar Halep' kod adlı Ranya Henan, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

PKK- YPG'nin Suriye Kobani bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri 'Ronahi Kobani' kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ve 'Dilar Halep' kod adlı Ranya Henan, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT, 20 Şubat 2022'de PKK-YPG'nin sözde Kobani (Ayn El Arab) Savunma Komitesi Eş Başkanı 'Ronahi Kobani' kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ve sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesi'nde faaliyet yürüten 'Dilar Halep' kod adlı Ranya Henan'a yönelik operasyon düzenledi. Operasoynda sözde üst düzey 2 terörist, etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Türkiye-Suriye sınır hattında Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri organize ettiği belirtildi. Verdikleri talimatlarla sınır hattında görev yapan güvenlik güçlerinin şehit olmasından sorumlu oldukları belirtildi. MİT'in sahadaki ajanlarından derlediği bilgilerle düzenlenen operasyonda, 2 üst düzey sorumlu kadrosunu kaybeden YPJ'nin ağır darbe aldığı kaydedildi.


MİT, PKK-YPG'nin 2 sözde üst düzey yöneticisini etkisiz hale getirdi
MİT, PKK-YPG'nin 2 sözde üst düzey yöneticisini etkisiz hale getirdi
MİT, PKK-YPG'nin 2 sözde üst düzey yöneticisini etkisiz hale getirdi
MİT, PKK-YPG'nin 2 sözde üst düzey yöneticisini etkisiz hale getirdi
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MİT, üst düzey 2 PKK/YPG'liyi Suriye'nin kuzeyinde operasyonla etkisiz hale getirdi MİT, üst düzey 2 PKK/YPG'liyi Suriye'nin kuzeyinde operasyonla etkisiz hale getirdi MİT'TEN TERÖR OPERASYONU 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ MİT'TEN TERÖR OPERASYONU 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ MİT, PKK/YPG'nin Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan'ı... MİT, PKK/YPG'nin Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan'ı...

Suriye, Kobani, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİT, PKK-YPG'nin 2 sözde üst düzey yöneticisini etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT, PKK-YPG'nin 2 sözde üst düzey yöneticisini etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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