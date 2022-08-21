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Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Mıhyedin Gulo Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu 'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatları'nda örgüt saflarında faaliyet göstermişti. Son olarak Suriye/Haseke bölgesinde YPG'ye ait bir ideolojik/silahlı eğitim merkezinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. MİT düzenlediği operasyon ile Mıhyedin Gulo'yu Kamışlı'da etkisiz hale getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Suriye, PKK, YPG, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › MİT, PKK/YPG'nin askeri eğitim veren Hebat Derik Akademisi sorumlusu Mıhyedin Gulo'yu, Suriye Kamışlı'da özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi. - Son Dakika

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