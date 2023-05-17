MİT'ten nokta operasyon! PKK'nun Kobani mali sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MİT'ten nokta operasyon! PKK'nun Kobani mali sorumlusu etkisiz hale getirildi

17.05.2023 12:08

PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) mali sorumlusu "Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin" kod adlı Tuba Karakoç, MİT tarafından Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) mali sorumlusu "Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin" kod adlı Tuba Karakoç'u, Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

2013'TE TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2013'te terör örgütü PKK'ya katılan Karakoç, Türkiye, Irak ve Suriye'de birçok alanda faaliyet gösterdi.

MİT, PKK/YPG'nin sözde Aynularab mali sorumlusu Tuba Karakoç'u etkisiz hale getirdi

FİNANSAL DESTEK İÇİN IRAK'A GİDİP GELDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Türkiye'de eylem yapma arayışında olduğu belirlenen ve birçok terör faaliyetinde yer aldığı tespit edilen Karakoç'un, Suriye'de sözde mali sorumlu olması dolayısıyla örgüte finansal destek sağlamak üzere Irak'a gidip geldiği öğrenildi.

NOKTA OPERASYON

Bunun üzerine takibe alınan Karakoç, MİT'in Suriye'nin Sırrin/Ayn İsa bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, PKK/YPG'nin sözde Aynularab mali sorumlusu Tuba Karakoç'u etkisiz hale getirdi
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
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Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

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