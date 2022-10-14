MİT, Türkiye 'deki faaliyetleri ve Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ( TSK ) yönelik eylemleri nedeniyle PKK/YPG'li terörist 'Geli Serhat' kod adlı Nejdet Dağlarer'i, etkisiz hale getirilecek hedef olarak belirledi. Dağlarer, terör örgütünün Suriye'deki en kalabalık birliklerinden sözde çavreş tugayına düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

Kaynak: DHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MİT, PKK/YPG'nin sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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