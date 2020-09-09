MİT şehidinin ifşa edilmesine ilişkin dava:  Sanıkların son savunmaları alınıyor - Son Dakika

LİBYA'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberiyle "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan yargılanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu, biri firari toplam 8 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı. Sanıklar, savcının ceza istediği mütalaaya karşı son savunmalarını yapıyor.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç ile tutuksuz sanıklar Barış Terkoğlu ve Mehmet Ferhat Çelik katıldı. Tutuksuz sanıklardan Eren Ekinci ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmaya bağlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve HDP Milletvekili Hüda Kaya ile Milletvekili Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi de destek için adliyeye geldi. Koronavirüs nedeniyle salona sınırlı sayıda gazeteci ve izleyici alındı. Mahkeme Başkanı, duruşma salonunun saatte bir boşaltılarak dezenfekte edileceğini belirtti. Duruşma savcısı, sanıkların cezalandırılmasını istediği mütalaasını tekrarladı. Duruşma, mütalaaya karşı savunmalarla devam ediyor. İlk savunmayı sanık Hülya Kılınç yapıyor.

DAVANIN GEÇMİŞİİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca MİT Başkanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, tutuklu Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında dava açılmıştı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Haziran 2020'de yapılan ilk duruşmada tutuklu sanıklar Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeni Yaşam gazetesi çalışanları Aydın Keser ile Ferhat Çelik'in adli kontrolle tahliyesine karar verilmişti. Celse arasında dün mahkemeye sunulan mütalaada, 8 sanığın da "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçlarından toplam 8'er yıldan 19'ar yıla kadar hapisleri talep edildi.