MİT ŞEHİDİNİN İFŞA EDİLMESİNE İLİŞKİN DAVA BAŞLADI - Son Dakika

MİT ŞEHİDİNİN İFŞA EDİLMESİNE İLİŞKİN DAVA BAŞLADI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAŞehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberiyle "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan haklarında dava açılan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeniçağ Gazetesi yazarı...

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberiyle "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan haklarında dava açılan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 1'i firari toplam 8 sanığın yargılandığı dava başladı.

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İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Mehmet Ferhat Çelik ve Aydın Keser getirilirken; tutuksuz sanık Eren Ekinci ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Sanık avukatları ve yakınlarının hazır bulunduğu duruşmaya sınırlı sayıda gazeteci alındı. Mahkeme başkanı iddianameyi özetledi. Duruşma sanık savunmalarıyla devam edecek.

8 YILDAN 19'AR YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 50 sayfalık iddianamede, tutuklu sanıklar Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik, Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ile Akhisar Belediyesi basın biriminde sözleşmeli memur olarak çalışan tutuksuz sanık Eren Ekinci ve hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Erk Acarer'in, "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla,  "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan ise 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Görüntü cep telefonundan: Soner Yalçın, Ahmet Şık ve çok sayıda kalabalık duruşma salonu önünde beklerken.


Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİT ŞEHİDİNİN İFŞA EDİLMESİNE İLİŞKİN DAVA BAŞLADI - Son Dakika

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