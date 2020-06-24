MİT şehidinin ifşa edilmesine ilişkin dava başladı - Son Dakika

ŞEHİT olan MİT mensubunun cenaze töreni haberiyle "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan haklarında dava açılan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 1'i firari toplam 8 sanığın yargılandığı dava başladı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Mehmet Ferhat Çelik ve Aydın Keser getirilirken; tutuksuz sanık Eren Ekinci ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Sanık avukatları ve yakınlarının hazır bulunduğu duruşmaya sınırlı sayıda gazeteci alındı. Mahkeme başkanı iddianameyi özetledi. Duruşma sanık savunmalarıyla devam edecek.

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