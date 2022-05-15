MİT, Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve... - Son Dakika
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MİT, Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve...

15.05.2022 10:58
MİT, Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve...

MİT, Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve bu eylemlerinde asker/polis şehit ettiği için hakkında arama kaydı bulunan Hayri kod Ekrem Üstek'i saklandığı Ayn El Arab'da etkisiz hale getirdi.

MİT, Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve bu eylemlerinde asker/polis şehit ettiği için hakkında arama kaydı bulunan Hayri kod Ekrem Üstek'i saklandığı Ayn El Arab'da etkisiz hale getirdi. - ANKARA

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MİT, Şırnak'taki PKK eylemleri nedeniyle aranan Ekrem Üstek'i saklandığı Ayn El Arab'ta etkisiz hale getirdi MİT, Şırnak'taki PKK eylemleri nedeniyle aranan Ekrem Üstek'i saklandığı Ayn El Arab'ta etkisiz hale getirdi İsveç'ten PKK açıklaması: PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil İsveç'ten PKK açıklaması: PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MİT, Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve... - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT, Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve... - Son Dakika
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