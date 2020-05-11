- MİT Somali'de 18 ay rehin tutulan İtalyan vatandaşını kurtardı - Son Dakika

- MİT Somali'de 18 ay rehin tutulan İtalyan vatandaşını kurtardı

ROMA - Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Kenya'da kaçırılıp Somali'ye götürüldükten sonra 18 ay rehin tutulan İtalyan vatandaşını düzenlediği ortak operasyon ile kurtardı.

Kenya'da Kasım 2018'de kaçırılan ve daha sonra Somali'ye götürülen İtalya vatandaşı insani yardım gönüllüsü Silvia Constanzo Romano, Somali, İtalya ve Türkiye istihbarat ekiplerinin ortak çalışması sonucu kurtarılarak ülkesine getirildi.

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marina Sereni, 18 ay önce Kenya'nın Chakama bölgesinde kaçırıldıktan sonra Somali'de rehin tutulan 25 yaşındaki Silvia Romano'nun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile yürütülen ortak bir operasyon ile kurtarıldığını duyurdu. Bir televizyon kanalına açıklamada bulunan Sereni, "Yerinin tespit edilmesi ve doğru zamanda harekete geçilmesi için bölgede bulunan Türk gizli servisiyle iş birliği yapıldı" dedi.

Kenya ve Somali'de yaşadığı esaretten kurtarılan Romano, 10 Mayıs pazar günü öğle saatlerinde İtalyan devletine ait özel bir jetle başkent Roma'daki Ciampino Havaalanı'na getirildi. İnsani yardım gönüllüsünü, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile ailesi karşıladı.

Silvia Romano, Kenya'da İtalyan yardım örgütü Africa Milele için görev yaptığı sırada 20 Kasım 2018 tarihinde kaçırılmıştı. Romano'nun kaçırılma olayını üstlenen olmamıştı.