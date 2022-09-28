MİT, sözde 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, sözde 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' sorumlusunu etkisiz hale getirdi

28.09.2022 10:32
MİT, sözde 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Suriye'nin Halep kentinde düzenlenen operasyonda; sözde 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' sorumlusu, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan, PKK/KCK'lı 'Şilan Emgihan' kod adlı Sabah Oğur etkisiz hale getirildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Suriye'nin Halep kentinde düzenlenen operasyonda; sözde 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' sorumlusu, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan, PKK/KCK'lı 'Şilan Emgihan' kod adlı Sabah Oğur etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK Başkanlık Konseyi'ne bağlı sözde 'Komalen Ciwan Koordinasyonu (Gençlik Topluluğu)' yönetiminde yer alan; sözde 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' sorumlularından ve İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan, 'Şilan Emgihan' kod adlı Sabah Oğur, MİT bünyesinde kurulan özel ekibin takibine alındı. Türkiye, Irak ve Suriye'de sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, eylemlerde yer alan; örgüte yeni kadrolar kazandıran Oğur'un, Irak'tan Suriye'ye geçtiği tespit edildi. Tam konumunun Halep'in Şeyh Maksut bölgesi olduğunun belirlenmesi sonrası düzenlenen operasyonda terörist, etkisiz hale getirildi. Sözde 'Suriye/Rojova 3'lü Koordinasyon' üyesi olan ve birçok eylemin talimatını veren Sabah Oğur'un kardeşi, PKK/KCK-PYD/ YPG mensubu Zahra Oğur da 2010'da etkisiz hale getirilmişti.


YORUMLAR
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Orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK'lı Sabah Oğur, etkisiz hale getirildi Orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK'lı Sabah Oğur, etkisiz hale getirildi MİT'in operasyonuyla kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİT'in operasyonuyla kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, sözde 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT, sözde 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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