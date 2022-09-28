MİT, sözde 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' sorumlusunu etkisiz hale getirdi

PKK/KCK Başkanlık Konseyi'ne bağlı sözde 'Komalen Ciwan Koordinasyonu (Gençlik Topluluğu)' yönetiminde yer alan; sözde 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' sorumlularından ve İçişleri Bakanlığı 'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan, 'Şilan Emgihan' kod adlı Sabah Oğur, MİT bünyesinde kurulan özel ekibin takibine alındı. Türkiye , Irak ve Suriye'de sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, eylemlerde yer alan; örgüte yeni kadrolar kazandıran Oğur'un, Irak'tan Suriye'ye geçtiği tespit edildi. Tam konumunun Halep'in Şeyh Maksut bölgesi olduğunun belirlenmesi sonrası düzenlenen operasyonda terörist, etkisiz hale getirildi. Sözde 'Suriye/Rojova 3'lü Koordinasyon' üyesi olan ve birçok eylemin talimatını veren Sabah Oğur'un kardeşi, PKK/KCK-PYD/ YPG mensubu Zahra Oğur da 2010'da etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: DHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

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