MİT, suikast için eğitilen teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

MİT, suikast için eğitilen teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, suikast için eğitilen teröristi etkisiz hale getirdi
Son Güncelleme: 23.08.2023 11:05

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet'e suikast için eğitilen Bekir Kına'yı Irak sınırından 150 kilometre içerideki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. Kına, İran ve Irak'ta terörist faaliyetlerde bulunmuştu. MİT, Kına'nın Türkiye'ye kaçak yollarla getirilerek suikast yapması planını engelledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast için eğitilen "Bawer Botan" kod adlı Bekir Kına'yı, Irak sınırından 150 kilometre içerideki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

İRAN VE IRAK'TA TERÖRİST FAALİYETTE BULUNDU

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2019'da Irak'a giderek örgüte katılan Kına, bugüne kadar İran ve Irak'ta terörist faaliyette bulundu.

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KAÇAK YOLLARDAN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLMEK İSTENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve MİT mensuplarına suikast için Türkiye'ye yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Süleymaniye'de eğitildiği belirlenen Kına'ya, kısa ve uzun namlulu silahlarla yoğun talimler yaptırıldığı ve kaçak yollardan Türkiye'ye gönderilmek istendiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen MİT, terörist Kına'yı suikast eğitimi aldığı sırada operasyonla etkisiz hale getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MİT, suikast için eğitilen teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT, suikast için eğitilen teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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