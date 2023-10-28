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MİT Suriye'de operasyonlarına aralıksız devam ediyor. - Son Dakika

MİT Suriye'de operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Son Güncelleme: 28.10.2023 11:21

MİT Suriye'de operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

MİT, Suriye'de operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Son olarak hudutlarda görev yapan güvenlik güçlerimizi hedef alan eylemin faili PKK/ YPG'nin sözde Derik Tugay Sorumlusu Şibli Derik kod adlı Muhammed Azo gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'den Suriye'de nokta atışı operasyon! PKK/YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu Azo sarı torbada

GEÇEN YIL YARALI KURTULMUŞTU

MİT, Şibli Derik kod Muhammed Azo'yu geçtiğimiz yıl hedef almış ancak operasyondan yaralı kurtulan "Şibli", tedavi edilmek üzere PKK/YPG tarafından yurtdışına gönderilmişti. Güvenlik ekiplerinin takibinde olan Şibli'nin döndüğünün öğrenilmesi üzerine harekete geçildi. Uygun zaman belirlenerek, düğmeye basıldı.

MİT'den Suriye'de nokta atışı operasyon! PKK/YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu Azo sarı torbada

ABD ASKERLERİ İLE SAMİMİ POZLAR

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, "Şibli" Türkiye'ye karşı işlediği terör suçlarından dolayı çok fazla tedbir alarak hareket ediyordu. Güvenlik güçlerimize karşı eylemleri bulunan "Şibli", örgüt bünyesinde tugay sorumlusu olarak görev yaparken, 7 Eylül 2022 tarihinde Suriye/Derik'te ABD güçleri ile yaklaşık 250 PYD/YPG mensubunun katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev almış ve ABD askerleri ile samimi pozlar vermişti.

MİT'den Suriye'de nokta atışı operasyon! PKK/YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu Azo sarı torbada

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT ise Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde PKK/YPG Derik Tugay Sorumlusu Şibli Derik kod Muhammed Şibli'yi etkisiz hale getirdi.

Kaynak: İHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Suriye, YPG, PKK, Operasyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MİT Suriye'de operasyonlarına aralıksız devam ediyor. - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT Suriye'de operasyonlarına aralıksız devam ediyor. - Son Dakika
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