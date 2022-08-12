MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi

12.08.2022 09:28
MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye Kamışlı'da 6 Ağustos'ta gerçekleştirdiği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu İran asıllı "Rezan Cavit" kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye Kamışlı'da 6 Ağustos'ta gerçekleştirdiği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu İran asıllı "Rezan Cavit" kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, MİT, PKK'nın sözde Haftanin eyalet sorumlusu olduğu dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırıların talimatını veren terörist Rebani'nin Suriye'de bulunduğunu tespit etti.

Araştırmaların derinleştirilmesinin ardından operasyonu gerçekleştiren MİT, terörist Rebani ile beraberindeki sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel istihkam sorumlusu "Ruhaz Amude" kod adlı Mazlum Esat'ı etkisiz hale getirdi.

Operasyona katılan ekip, daha sonra güvenli şekilde Türkiye'ye döndü.

PKK'nın İran kolu PJAK'da da görev yaptı

PKK'ya 1990'lı yıllarda katılan terörist Rebani'nin, 2010'da örgütün İran kolu PJAK'ın sözde en üst yürütme organı "Koordinasyon Komitesi"nde sorumlu olarak görev yaptığı belirlendi.

2014'te Irak'ın Kandil bölgesinde yapılan örgüt konferansının ardından sözde Doğu Kürdistan Demokratik ve Özgürlük Kongresi'nin kurucu eş başkanı olarak seçilen Rebani, aynı yıl PKK'nın silahlı kanadı HPG Askeri Konseyi'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldı.

2018'de Pençe harekatları öncesinde stratejik öneme sahip sözde HPG Haftanin eyalet sorumlusu olarak görevlendirilen terörist, Haftanin'deki terörist faaliyetleri sırasında TSK'ya yönelik çok sayıda eylemi organize etti.

Terörist Rebani, 2021'de Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Rasulayn bölgesinin sınır komşusu Amude-Derbesiye bölgesine sözde eyalet sorumlusu olarak görevlendirildi.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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