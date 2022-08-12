MİT, Suriye'de yaptığı operasyonda Rezan Cavit kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, Suriye'de yaptığı operasyonda Rezan Cavit kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirdi

12.08.2022 09:41

MİT, Suriye'de yaptığı operasyonda Rezan Cavit kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirdi.

MİT, Suriye'de yaptığı operasyonda Rezan Cavit kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirdi

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Kaynak: DHA

Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT, Suriye'de yaptığı operasyonda Rezan Cavit kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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