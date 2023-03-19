MİT, PKK/YPG'nin sözde maliye sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/YPG'nin sözde maliye sorumlusunu etkisiz hale getirdi

19.03.2023 11:10
MİT, PKK/YPG'nin sözde maliye sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT), Suriye'de düzenlenen operasyonla PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu 'Hamza Kobani' kod adlı Mehmet Yıldırım, etkisiz hale getirildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT), Suriye'de düzenlenen operasyonla PKK/ YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu 'Hamza Kobani' kod adlı Mehmet Yıldırım, etkisiz hale getirildi.

MİT'e bağlı özel ekip, Suriye'nin Halep şehrinde 24 Şubat'ta nokta operasyon düzenledi. Nokta operasyonda, PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu 'Hamza Kobani' kod adlı Mehmet Yıldırım, etkisiz hale getirildi. 1986 yılında PKK'ya katılan ve örgütün en eski kadrolarından biri olduğu belirtilen Mehmet Yıldırım'ın, Türkiye ve Irak'ta üst düzey faaliyetlerde bulunduğu ardından, 2015'te Suriye'ye geçiş yaparak mali sorumluluğu yürüttüğü aktarıldı.


Kaynak: DHA
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Kobani, Suriye, YPG, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

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