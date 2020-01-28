MİT tarafından yakalanarak Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'a, FETÖ üyeliği... - Son Dakika

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MİT tarafından yakalanarak Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'a, FETÖ üyeliği...
6 saat önce
MİT tarafından yakalanarak Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'a, FETÖ üyeliği suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:12 Kaynak: AA
MİT tarafından yakalanarak Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'a, FETÖ üyeliği suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
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