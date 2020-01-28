MİT tarafından yakalanarak Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'a, FETÖ üyeliği... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MİT tarafından yakalanarak Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'a, FETÖ üyeliği... - Son Dakika

MİT tarafından yakalanarak Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'a, FETÖ üyeliği...

6 saat önce

MİT tarafından yakalanarak Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'a, FETÖ üyeliği suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

MİT tarafından yakalanarak Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'a, FETÖ üyeliği..., System.String[]

MİT tarafından yakalanarak Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'a, FETÖ üyeliği suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Hasan Huseyin, Türkiye, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye rejiminin saldırısından kaçıp Türkiye sınırına ulaşanların sayısı 600 bine dayandı
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı İranlı şarkıcı gözaltında Trump'ın açıkladı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na Türkiye'den peş peşe tepkiler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 23:11:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MİT tarafından yakalanarak Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'a, FETÖ üyeliği... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]