MİT'te 15 Temmuz anma etkinliği - Son Dakika

MİT Başkanlığının Bağlıca'daki Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlik, MİT'in Yenimahalle 'deki eski karargahına ilk ateşin açıldığı saat olan 22.38'de saygı duruşuyla başladı. Etkinlikte İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MİT Başkanı Hakan Fidan personele hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Gazi MİT mensuplarının da katıldığı etkinlik, 15 Temmuz'a dair hazırlanan özel sinevizyon gösteriminin ardından sona erdi. - ANKARA

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