Son Dakika Haberleri: "MİT'te iş" vaadiyle dolandırıcılık
Son Dakika Güncel 'MİT'te iş' vaadiyle dolandırıcılık

"MİT'te iş" vaadiyle dolandırıcılık

42 dakika önce

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 58 kişiyi "Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) işe alma" vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 58 kişiyi "Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) işe alma" vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, "Sizi Milli İstihbarat Teşkilatında işe alacağız." diyerek harç parası, sağlık raporu ve kimlik kartı bedeli adı altında değişik tarihlerde vatandaşlardan yüklü miktarda para alarak dolandırıcılık yapan suç örgütü üyelerini yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından suç örgütünün, 58 kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Ekipler, kendini MİT Bölge Başkan Yardımcısı olarak tanıtan suç örgütü elebaşı O.K'nin yakın zamanda yeni bir mağdurla buluşacağını belirleyerek harekete geçti.

Jandarma, O.K'yi alışveriş merkezinde bir vatandaştan para alırken suçüstü yakaladı.

Suç örgütü üyesi 4 şüpheli de Bahçelievler, Esenyurt, Kağıthane ve Sarıyer'de adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:44 Kaynak: AA
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