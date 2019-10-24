"MİT'te iş" vaadiyle dolandırıcılık
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 58 kişiyi "Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) işe alma" vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:58 Kaynak: AA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 58 kişiyi "Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) işe alma" vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
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