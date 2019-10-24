Son Dakika Haberleri: "MİT'te iş" vaadiyle dolandırıcılık
Son Dakika Güncel 'MİT'te iş' vaadiyle dolandırıcılık

"MİT'te iş" vaadiyle dolandırıcılık

41 dakika önce

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 58 kişiyi "Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) işe alma" vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 58 kişiyi "Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) işe alma" vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

MİT'te iş vaadiyle dolandırıcılık

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:58 Kaynak: AA
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