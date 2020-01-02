MİT'TEN ARNAVUTLUKTA FETÖ OPERASYONU - Son Dakika
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MİT'TEN ARNAVUTLUKTA FETÖ OPERASYONU

6 saat önce

Ali ABLAY/İSTANBUL, DHAMilli İstihbarat Teşkilatı(MİT), Arnavutluk'ta düzenlediği operasyonla yakaladığı FETÖ üyesini Türkiye'ye getirerek, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

MİT'TEN ARNAVUTLUKTA FETÖ OPERASYONU, System.String[]

Ali ABLAY/İSTANBUL, DHA

Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), Arnavutluk'ta düzenlediği operasyonla yakaladığı FETÖ üyesini Türkiye'ye getirerek, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

MİT'in, Arnavutluk'ta düzenlediği operasyonla FETÖ üyesi Harun Çelik yakalandı. Uçakla Türkiye'ye getirilen Harun Çelik, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polisine teslim edildi. FETÖ üyelerinin aktif olarak kullandıkları gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Harun Çelik İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam eden Çelik, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Arnavutluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:20 Kaynak: DHA
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