Üye Girişi
MİT'ten filmleri aratmayan operasyon! 14 kişi gözaltına alındı, yönetici şeması ortaya çıktı - Son Dakika

MİT'ten filmleri aratmayan operasyon! 14 kişi gözaltına alındı, yönetici şeması ortaya çıktı

11.02.2022 19:15
MİT'ten filmleri aratmayan operasyon! 14 kişi gözaltına alındı, yönetici şeması ortaya çıktı

İran istihbaratının bazı muhalif isimleri Türkiye'den kaçırma planlarına taşeronluk yapan 2'si İran 12'si Türk vatandaşı olmak üzere 14 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Ayrıca Türkiye'de yasal olmayan bir şekilde faaliyet gösteren ekibin şeması da ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, By Sağlam isimli savunma şirketinin sahibi İhsan Sağlam ile yanında çalıştırdığı İran vatandaşı Morteza Soltan Sanjari'nin İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçırma arayışında oldukları belirlendi. Sağlam ve Sanjari'nin İran istihbaratı adına faaliyet gösteren Seyedmehdi Hosseini ve Ali Ghahramanihajiabad'dan talimat aldığı tespiti yapıldı.

150 BİN DOLAR ÖDENİYORMUŞ

İranlı muhaliflerin kaçırılması için Sağlam ve ekibine aralıklarla 150 bin dolar ödendiği, kaçırılması planlanan diğer isimler için ise İran istihbaratı yetkililerince ayrıca ödeme yapılacağı vaadinde bulunulduğu öğrenildi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu planın, İran istihbaratının kaçırılmasını istediği kişilerin isimlerini Sağlam ve Sanjari'ye iletmesi ile başladığı, sonraki aşamada yer tespiti yapıldığı, kaçırılacak İranlıların yaşadıkları bölgeyi bulan Sağlam ve Sanjari'nin bu kişilerle tanışarak güvenlerini kazandığı belirlendi.

İran istihbaratının Türkiye'deki taşeron şirketine MİT operasyonu! 14 kişi gözaltına alındı

ESKİ ORDU MENSUBU İRAN İSTİHBARATINA TESLİM EDİLDİ

İran istihbaratının kaçırılması için verdiği isimlerden birinin İran Nizami Ordusu'nda görev yapmış Albay Yaghoub Hafız olduğu, Sağlam'ın, Denizli'de yaşayan muhalif isme ulaşmak için Hafız'ı Türkiye'ye getiren kaçakçıyı işkenceyle konuşturduğu ortaya çıktı. Sanjari ve Sağlam'ın, tanıştıkları Hafız'a, güvenini kazanmak için İran istihbaratının peşinde olduğunu söyleyerek isterse ailesi ile başka bir ülkeye kaçırma vaadinde bulundukları, buna inanan Hafız ve ailesinin, Irak üzerinden başka bir ülkeye kaçacaklarını düşünürken 17 Şubat 2019'da kaçakçılar tarafından İranlı istihbaratçılara teslim edildiği tespit edildi.

MİT'ten film gibi operasyon! 14 kişi gözaltına alındı, yönetici şeması deşifre edildi

KAÇIRMAYI PLANLADIĞI İSİMLE AYNI RESTORANDA İŞE BAŞLADI

İran istihbaratına çalışan Seyedmehdi Hosseini'nin, Morteza Soltan Sanjari ve İhsan Sağlam'a 1 milyon dolar karşılığında İran Deniz Kuvvetlerinde görev yaparken Türkiye'ye kaçan M.R'nin İran'a getirilmesi talimatını da verdiği öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre 2019 yılı ekim ayında, Yalova'da bir restoranda çalıştığı tespit edilen M.R. ile yakınlaşması için İhsan Sağlam ve Sanjari'nin ekibinden Hakan Sağlam görevlendirildi. Aynı restoranda çalışmaya başlayan Hakan Sağlam, samimi olduğu M.R ile İhsan Sağlam ve Sanjari'yi tanıştırdı. İkili, M.R'ye ABD'ye kaçak gidebilmesi için yardım edeceklerini söyledi. Ancak plan, İran istihbaratının M.R'yi İran'a getirmesi için görevlendirdiği bir başka isim olan emekli TSK mensubu Hüdaiverdi Çıtak'ın devreye girmesi ve M.R'nin şüphelenmesi ile bozuldu.

MİT'ten film gibi operasyon! 14 kişi gözaltına alındı, yönetici şeması deşifre edildi

SON PLAN MİT'İN TAKİBİNE TAKILDI

İran istihbaratına çalışan Ali Ghahramanihajiabad, geçen yıl ekim ayında İhsan Sağlam'dan Türkiye'ye kaçan İranlı S.G'nin ülkeye getirilmesini istedi. Sanjari ve kız arkadaşı Behnaz Ebrahimihajisarayi'nin, S.G'nin Zonguldak'taki adresini tespit etmesinin ardından İhsan Sağlam ve eski TSK mensubu Kamil Taşçı devreye girdi. MİT, kaçırma planını deşifre ederek bilgileri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile paylaştı.

MİT'ten film gibi operasyon! 14 kişi gözaltına alındı, yönetici şeması deşifre edildi

2 İRANLI 12 TÜRK VATANDAŞI GÖZALTINA ALINDI

MİT ve İstanbul TEM ekiplerinin koordineli çalışması ile iki İran vatandaşı ve 12 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İran uyruklu 3 kişi hakkında arama kararı çıkarıldı. 14 kişi, 9 Şubat'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
500

İstanbul, Türkiye, Türk, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MİT'ten filmleri aratmayan operasyon! 14 kişi gözaltına alındı, yönetici şeması ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:15 MİT'ten filmleri aratmayan operasyon! 14 kişi gözaltına alındı, yönetici şeması ortaya çıktı
19:10 ABD Başkanı Joe Biden, Amerikalıları Ukrayna'yı derhal terk etmeye çağırdı
18:57 AK Partili Hayati Yazıcı'dan, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" tepkisine cevap: Ödemek zorundasınız
18:56 Cumhurbaşkanı Eroğan'ın koronavirüsü hafif atlatmasının sırrını açıkladı!
18:54 Tartıştığı adamı emniyet kemeriyle boğarak öldüren şüpheli kadın kıskıvrak yakalandı
18:14 Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor
18:13 Rehin olayında dehşete düşüren detaylar! İşkence ettikleri gence mermi de yutturmuşlar
17:44 Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 19:24:29. #1.13#
SON DAKİKA: MİT'ten filmleri aratmayan operasyon! 14 kişi gözaltına alındı, yönetici şeması ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement