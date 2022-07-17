MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan etkisiz hale getirildi

17.07.2022 10:07

MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği nokta operasyon kapsamında hain terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir süreden bu yana sürdürdüğü çalışma sonucunda Irak'ın kuzeyine terör operasyonu düzenlendi. Nokta operasyonda, PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan etkisiz hale getirildi. İnan'ın örgütün silahlı eylemlerini yöneten sözde konseyin üyesi olduğu belirtildi.

TOPLANTI HALİNDELERDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist İnan, MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde takibe alındı. Örgüt kadrolarıyla Duhok-Gara bölgesinde toplantı halinde olduğu belirlenen İnan, MİT'in düzenlediği operasyonla yanındaki teröristlerle beraber etkisiz hale getirildi.

Terörist İnan'ın örgüte 1992'de katıldığı, Suriye ve Irak'ta terör faaliyetleri yürüttüğü, ayrıca güvenlik güçlerine yönelik bazı eylemlerin talimatını verdiği belirlendi.

GEÇEN SENE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN YERİNE GETİRİLMİŞ

Örgüt içindeki terörist faaliyetlerini Irak'ın kuzeyinde sürdüren, PKK'lılara ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirtilen İnan'ın, MİT ve TSK'nın koordineli operasyonuyla geçen yıl etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef el Muhammed'in yerine getirildiği öğrenildi.

Suriye'den Türkiye'ye yönelik tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olduğu belirtilen ve Pençe Kartal-2 Operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta ettiği, 13 kişinin infaz emrini verdiği belirlenen terörist "Sofi Nurettin"in saklandığı mağarada vurulduğu anın görüntüleri de geçen yıl basınla paylaşılmıştı.

HATAY'DAKİ ORMAN YANGINININ TALİMATINI VERMİŞ

Hatay'da 9 Ekim'de başlayan ve 2 günde 400 hektar alanı küle çeviren yangında terör örgütü gelen tepkiler üzerine "Biz yapmadık" açıklamasında bulunurken, eylem talimatının Suriye'deki sözde Afrin bölge yönetiminde yer alan ve 1 milyon liralık arananlar listesinde, turuncu kategoride bulunan Selahattin kod adlı terörist İzzettin İnan ile Afrin uyruklu terörist Suvar Derweş tarafından verildiği belirlendi.

HATAY'IN İLÇELERİNE DE SIÇRAMIŞTI

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde 9 Ekim'de başlayan ve 2 gün sonra söndürülen yangın, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde evlere sıçramıştı. Yangına ilişkin E.K. ve H.D., tutuklanarak cezaevine konuldu. 400 hektarlık alanı küle çeviren yangın çok sayıda ev, fabrika ve 100'e yakın vatandaşı etkiledi.

Son Dakika: MİT'ten listeye bir çizik daha! PKK'nın üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan etkisiz hale getirildi
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Son Dakika Güncel MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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