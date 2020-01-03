MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu - Son Dakika
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MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu

7 saat önce

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu "Koçer" kod adlı Metin Arslan etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu, System.String[]

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü YPG/ PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu "Koçer" kod adlı Metin Arslan etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2019 Kasım ayının ilk haftasında Sincar Hanesor'da düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu, "kırmızı" kategoride aranan 1968 doğumlu Metin Arslan olduğu öğrenildi.

Terör örgütüne 1994'de katılan Arslan'ın, 2004-2007 döneminde "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'a bağlı olarak faaliyet gösterdiği, 2007'de Irak'ın kuzeyindeki Gare Kampı genel sorumluluğuna getirildiği ve Türkiye'ye yönelik birçok eylem emri verdiği belirtildi.

Arslan'ın, 2012'de YPG Dış İstihbarat Sorumlusu, 2015'te YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok dağındaki karargahının sözde komutanlığını yapmaya başladığı ve Türkiye'nin Karaçok'a 2017'de düzenlediği hava harekatında yaralandığı öğrenildi.

Metin Arslan, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:18 Kaynak: AA
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