- MİT'ten İranlı Ajan operasyonu: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı - Son Dakika

- MİT'ten İranlı Ajan operasyonu: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı

14.12.2020 12:50

- MİT'ten İranlı Ajan operasyonu: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı Milli İstihbarat Teşkilatı Tarafından çalışmalarla İran'ın Türkiye'deki istihbarat ağına darbe indirildi.

- MİT'ten İranlı Ajan operasyonu: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı

İSTANBUL - Milli İstihbarat Teşkilatı Tarafından çalışmalarla İran'ın Türkiye'deki istihbarat ağına darbe indirildi. İran'ın, İstanbul'da bir rejim muhalifini kaçırdığı bilgisi üzerine MİT tarafından yapılan operasyonda İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ile irtibatlı 11 kişi yakalandı.

İsveç'te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan

İran'daki Arap muhalif azınlığın bağımsızlığını savunan İranlı muhalif Habib Chaab'ın Türkiye'ye geldikten sonra ortadan kaybolmasıyla MİT olaya ilişkin geniş kapsamlı çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalarla Arap Mücadele Hareketi'nin İsveç kolunu yöneten Chaab'ın, İran istihbaratının kontrolündeki uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti tarafından eski eşi kullanılarak tuzağa düşürüldüğünü tesit edildi.

Edinilen bilgiye göre eski eşi, Chaab'ı İsveç'ten kendisini görmek ve 100 bin avro borç vermek vaadiyle İstanbul'a çağırdı. 9 Ekim'de Beylikdüzü'ndeki bir adrese gelen Chaab, eski eşinin içinde bulunduğunu düşündüğü minibüse bindiğinden bayıltılarak kaçırıldı. İran'a doğru yola çıkan Zindaşti'nin adamları, alternatif yollardan Van'a ulaşarak Chaab'ı İran'a götürdü.

Soruşturmayı derinleştiren MİT, İran istihbaratıyla bağlantılı hücreyi çökertti. Zindaşti için çalışan ve olaya karışan 11 kişi tespit edilerek yakalanarak gözaltına alındı.

İran istihbaratına çalışan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti ülkesinde hakkında idam kararı alınınca Türkiye'ye kaçmıştı. 2007'de cinayet suçlamasıyla Türkiye'de yargılanan Zidaşti, FETÖ'cü Zekeriya Öz tarafından gizli tanık olarak kullanılmıştı. İlerleyen yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı, silahlı suç örgütü kurma, adam kaçırma ve öldürme suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Zindaşti, 2018 yılında ortadan kaybolmuştu. Daha sonra İran'da ortaya çıkan Zindaşti'nin suç faaliyetlerini burada sürdürdüğü tespit edilmişti.

- MİT'ten İranlı Ajan operasyonu: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı
- MİT'ten İranlı Ajan operasyonu: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı
- MİT'ten İranlı Ajan operasyonu: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı
- MİT'ten İranlı Ajan operasyonu: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı

Türkiye, Darbe, Milli, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - MİT'ten İranlı Ajan operasyonu: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı - Son Dakika


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