MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyonu
ANKARA - MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi.
Kaynak: İHA
Suriye, Yağan, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyonu - Son Dakika
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