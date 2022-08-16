MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyonu - Son Dakika
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MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyonu

16.08.2022 09:43

MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyonu MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyonu

ANKARA - MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi.

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Kaynak: İHA

Suriye, Yağan, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyonu - Son Dakika
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