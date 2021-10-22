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MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi

22.10.2021 14:39

MİT, Irak'ın Kerkük kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Gara sahasında tüm kadın teröristlerin sorumluluğunu yürüten 'Şilan Guyi' kod adlı Taybet Bilen ve beraberindeki 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'in, Irak'ın kuzeyinde faaliyet yürüten PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonları sürüyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gara'daki kadın teröristlerden sorumlu olduğu belirlenen Bilen, MİT tarafından takibe alındı. Bilen, beraberindeki 2 teröristle Kerkük kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLA BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MİT'in bu operasyonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin, terörle mücadele tarihinde, Kerkük kırsalında (sınırlarımızdan 170 km derinlikte) yaptığı ilk operasyon olma özelliği taşıması nedeniyle, son dönemde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan en nitelikli operasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti.

MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi

ÖRGÜTÜN KADIN YAPILANMASINDAN SORUMLU

Örgütün kadın yapılanması YJA Star ve PAJK bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Taybet Bilen, 1999'da Mahmur'da örgüte katıldı.

SURİYE'DEKİ FAALİYETLERİ YÜRÜTÜYORDU

2004-2007 arasında PKK'nın Şırnak Gabar bölgesindeki eylemlerini organize eden terörist Bilen, 2013'te Suriye'de görevlendirildi ve bu dönemde örgüte YPG adıyla katılım sağlayan grupları organize etti. PKK'lı terörist, Suriye'nin Aynularab ve Kamışlı bölgelerinde de örgüt adına faaliyetler yürüttü.

MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi
MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi

Kerkük, Terör, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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