MİT'ten Kobani'de operasyon! PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü - Son Dakika
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MİT'ten Kobani'de operasyon! PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü

15.05.2022 11:05

MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS'li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'de etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve bu eylemlerinde asker/polis şehit ettiği için hakkında arama kaydı bulunan Ekrem Üstek'i saklandığı Ayn El Arab'ta (Kobani) etkisiz hale getirdi.

Son Dakika! Terör saldırıları nedeniyle aranan PKK'lı Ekrem Üstek, MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildi
Ekrem Üstek

BİRÇOK SALDIRIDA YER ALDI

Üstek, 1991 baharında Şırnak şehir merkezinde gerçekleşen silahlı çatışmaların planlanması, 1992 tarihinde Şırnak-Cizre karayolunda askeri konvoyun taranması, yine 1992 yılında evini polis memuruna kiraya verdiği için roketli saldırıya uğrayan ev sahibinin bilahare otomatik silahlarla taranması olaylarına iştirak ettiği için uzun yıllar Türkiye'de cezaevinde yatmıştı.

Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde de en ön saflarda yar almıştı. Üstek son olarak eylemleri dolayısıyla arandığı dönemde illegal yollarla PKK kontrolündeki Kobani'ye kaçmıştı.

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MİT, Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve... MİT, Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve... Son dakika haberleri: MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS'li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap'ta... Son dakika haberleri: MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS'li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap'ta...

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Son Dakika Güncel MİT'ten Kobani'de operasyon! PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü - Son Dakika


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