Son Dakika Haberleri: MİT'ten Meksika'da FETÖ operasyonu
Son Dakika Güncel MİT'ten Meksika'da FETÖ operasyonu

MİT'ten Meksika'da FETÖ operasyonu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

MİT'ten Meksika'da FETÖ operasyonu, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olduğu belirtilen Karaca için MİT tarafından yurt dışında operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün Meksika imamı da olduğu belirtilen Karaca, MİT tarafından yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi.

Türkiye, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'dan haddini aşan Türkiye çıkışı: Biz de Türkleri geri göndeririz
Deneme amaçlı yengeç getirdi, bir günde 60 tane sattı Erdoğan'ın Trump'a sorduğu soru düğümü çözdü: Sen El-Kaide ile masaya oturur musun? "Bu hastalık Türkiye'de sadece bizde var" Acılı anne çocuklarının tedavisi için yardım bekliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 10:57:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MİT'ten Meksika'da FETÖ operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]