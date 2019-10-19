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"MİT'ten Meksika'da FETÖ operasyonu" haberimizin başlığı "MİT'ten FETÖ'nün Meksika imamına...

2 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olduğu belirtilen Karaca için MİT tarafından yurt dışında operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün Meksika imamı da olduğu belirtilen Karaca, MİT tarafından yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi.

Türkiye, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:46 Kaynak: AA
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