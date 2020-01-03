MİT'ten nokta operasyon: Öcalan'ın akrabası etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen 'Koşer' kod adı Metin Arslan'ın (52) PKK/ YPG'nin sözde istihbarat sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

MİT, geçen Kasım ayının ilk haftasında Irak'ın kuzey bölgesinde bulunan Sincar Hanesor'da, nokta operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda PKK/YPG'li terörist 'Koşer' kod adlı Metin Arslan, etkisiz hale getirildi. Metin Arslan'ın, PKK/YPG'nin sözde istihbarat sorumlusu ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu öğrenildi. Terörist Metin Arslan'ın ayrıca kırmızı ketogoride arandığı bildirildi.