MİT'ten PKK'ya bir ağır darbe daha - Son Dakika

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği nokta operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in de dayısı olan Adır, 2010 yılında PKK Almanya sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Adır'ın Mahmur Kampı sakinlerinin çocuklarını örgütün dağ kadrosuna kazandırmak amacıyla baskıda bulunması, buradaki çocukları zorla ideolojik eğitim almaya zorlaması ve kamp sakinlerini örgüte milislik yapmaya mecbur bırakması nedeniyle kampta yaşayanların tepkisini çektiği öğrenildi. Daha önce benzer faaliyetleri Avrupa'da da yürüten ve bu nedenle adli takibata uğrayan Hasan Adır'ı izlemeye alan MİT, düzenlediği operasyon ile teröristi Mahmur Kampı'nda etkisiz hale getirdi. Diğer yandan örgüt yönetiminin son dönemde nokta operasyonlarla etkisiz hale getirilen sözde üst düzey yöneticilerden Sofi Nurettin kod adlı Nurettin Halef El Muhammed, Dr. Hüseyin kod adlı Selman Bozkur ve Salih kod adlı Hasan Adır'ın kayıplarını gizlemeye çalıştığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları, üst düzey kayıpları saklama amacının arkasında örgüt tabanında son dönemde artarak yaşanan çözülmenin bulunduğunu, üst düzey yöneticilerin bile güvende olmadığı yönünde örgü tabanında oluşan kanaatin önüne geçmek amacıyla kayıpların gizlenmeye çalışıldığını ifade ettiler. - ANKARA