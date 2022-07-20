MİT'ten sınır ötesinde nefes kesen operasyon

Mavi kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK mensubu "Zerdeşt" kod adlı Savaş Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sınır ötesinde düzenlediği nefes kesen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Terörist Çelik'in eşi ile birlikte aracında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Binbaşı Arslan Kulaksız'a yönelik saldırıda yer aldığı öğrenildi.

MİT, Muş'un Malazgirt ilçesinde 2015'te şehit edilen İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın kanını yerde bırakmadı. Kulaksız'ın şehit olmasına neden olan saldırının son faili de yakalandı. Mavi kategoride aranan PKK/KCK mensubu Zerdeşt kod adlı Savaş Çelik, MİT'in yurt dışında gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

AVRUPA'YA GİDEMEDEN YAKALANDI

Terör örgütü PKK/KCK üyesi olan Savaş Çelik'in 2014 yılından itibaren Muş kırsalında işbirlikçilik faaliyeti yürütüp, eylemlerde aktif roller üstlendiği öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Çelik, 2015'te Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi eylemini planlayıp gerçekleştiren grup içerisinde de yer aldı. Eylemin ardından Suriye'ye geçerek örgütsel faaliyetlerine orada devam etti. Örgütsel faaliyetlerini Avrupa'da sürdürmesi için görevlendirilen terörist Çelik, MİT tarafından düzenlenen operasyonla Avrupa'ya geçemeden yakalandı.

BİNBAŞI KULAKSIZ'IN KANI YERDE KALMADI

27 Temmuz 2015'te Muş'un Malazgirt ilçesinde eşi ile birlikte aracında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Binbaşı Arslan Kulaksız'ın ölümünün yıldönümüne birkaç gün kala eylemin son faili olan firari terörist Savaş Çelik de yakalandı. Saldırı ile ilgili 8'i tutuklu 12 sanık hakkında daha önce "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

(Utku Şimşek - İHA)