MİT'ten Suriye'de PKK'ya darbe! Çavreş tugayı sorumlusu Nejdet Dağlarer, etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MİT'ten Suriye'de PKK'ya darbe! Çavreş tugayı sorumlusu Nejdet Dağlarer, etkisiz hale getirildi

14.10.2022 10:10

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki en kalabalık gruplarından sözde Çavreş tugayının sorumlusu Nejdet Dağlarer'i düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) özel operasyon düzenlediği, Geli Serhat kod adlı Nejdet Dağlarer, Türkiye'de gösterdiği faaliyetler ve Suriye'de TSK'ya yönelik eylemleri nedeniyle hedef listesine girmişti.

DAHA ÖNCE ÇATIŞMADA YARALANMIŞTI

PKK kırsal kadrolarına 2009'da katılan terörist 2012 yılında Hakkari'nin İran sınırında yer alan Şemzinan bölgesinde silahlı faaliyetlerine devam etti. Bölgede bulunduğu süre zarfında güvenlik güçlerimizle girdiği bir çatışmada elinden yaralandı.

PKK'nın Suriye'deki en kalabalık gruplarından sözde Çavreş tugayının sorumlusu etkisiz hale getirildi

EN KALABALIK GRUBUN SÖZDE YÖNETİCİSİYDİ

Türkiye içerisindeki faaliyetlerinden sonra 2016 yılında Irak'a, oradan da Suriye'ye geçen terörist, uzun bir süre Halep bölgesinde faaliyet gösterdi. Suriye'deki terörist faaliyetleri esnasında Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarında yönlendirici olarak aktif rol aldı. 2020 yılında Ayn El Arab Eyaleti tünel ve mevzilendirme sorumlusu olan terörist Dağlarer, etkisiz hale getirildiği esnada örgütün kırsal kadrolarından sözde müteşekkil Çavreş Tugayı Sorumlusuydu.

SURİYE'DEKİ YAPI CİDDİ ZARAR GÖRDÜ

Güvenlik kaynakları; Suriye'deki en kalabalık terörist birliklerden biri olan Çavreş Tugayı Sorumlusu'nun etkisiz hale getirilmesinin, örgütün Suriye'deki yapısına ciddi zarar verdiğini belirtiyor.

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Kaynak: AA

PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT'ten Suriye'de PKK'ya darbe! Çavreş tugayı sorumlusu Nejdet Dağlarer, etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT'ten Suriye'de PKK'ya darbe! Çavreş tugayı sorumlusu Nejdet Dağlarer, etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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