MİT, terör örgütünün sözde Kandil yönetimi tarafından Irak'ta görevlendirilen sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı, 'Ferhat Derik' kod adlı Hüseyin Şibli'yi, Türkiye-Irak sınırından 275 kilometre uzakta gerçekleştirdiği operasyonla Süleymaniye/Kelar'da etkisiz hale getirdi. PKK'nın Suriye'de en çok önem atfedilen kadroları arasında görülen teröristin, terörist başı Abdullah Öcalan 'ın Suriye'de bulunduğu dönemde PKK'ya katıldığı, 2004 yılında Halep kırsalında sözde sorumlu düzeye geldiği, daha sonra örgütün liderlerini eğittiği Gare ve Kandil alanında görevlendirildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › MİT'ten Suriye'ye operasyon; sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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