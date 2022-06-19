MİT'ten Suriye'ye operasyon; sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MİT'ten Suriye'ye operasyon; sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi

19.06.2022 11:51
MİT'ten Suriye'ye operasyon; sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı, 'Ferhat Derik' kod adlı Hüseyin Şibli'yi Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı, 'Ferhat Derik' kod adlı Hüseyin Şibli'yi Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütünün sözde Kandil yönetimi tarafından Irak'ta görevlendirilen sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı, 'Ferhat Derik' kod adlı Hüseyin Şibli'yi, Türkiye-Irak sınırından 275 kilometre uzakta gerçekleştirdiği operasyonla Süleymaniye/Kelar'da etkisiz hale getirdi. PKK'nın Suriye'de en çok önem atfedilen kadroları arasında görülen teröristin, terörist başı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde PKK'ya katıldığı, 2004 yılında Halep kırsalında sözde sorumlu düzeye geldiği, daha sonra örgütün liderlerini eğittiği Gare ve Kandil alanında görevlendirildiği belirtildi.


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Son Dakika! PKK terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi konsey eş başkanı Hüseyin Şibli, Irak'ta etkisiz hale getirildi Son Dakika! PKK terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi konsey eş başkanı Hüseyin Şibli, Irak'ta etkisiz hale getirildi Son dakika... MİT'ten Irak'ta nefes kesen operasyon Son dakika... MİT'ten Irak'ta nefes kesen operasyon
Kaynak: DHA

Suriye, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT'ten Suriye'ye operasyon; sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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