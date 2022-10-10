MİT'ten, terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusuna Irak'ın kuzeyinde operasyon

Son olarak PKK/KCK'nın sözde Sincar lojistik sorumlusu olarak görev yaptığı belirlenen terörist Çekdar Kaya, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'daki MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara 'da 2016'da, Sincar'da ise 2017'de terörist faaliyetlerde bulunan Kaya, Sincar'da bulunduğu sürede, örgüt tarafından sözde birliğin keskin nişancısı olarak görevlendirildi.

Kaynak: AA

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