MİT'ten yurt dışı operasyonu! 7 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teröre karşı mücadelesi devam ediyor. 2 gün önce İçişleri Bakanı Soylu, Kırmızı Bültenle aranan turuncu kategorideki PKK'lı terörist Necati Utku Kiraz'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kiraz'ın Güvenpark soruşturmasında da adı geçiyordu.

SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son operasyonlar kapsamında MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği nokta operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan da etkisiz hale getirildi.

TERÖRE BİR DARBE DAHA

Türk güvenlik güçleri, teröre art arda darbe vurmaya devam ediyor. MİT'in gerçekleştirdiği yeni bir operasyon çerçevesinde ise Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

EYLEMLERDE AKTİF ROL ALIYORDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, mavi kategoride aranan PKK/KCK mensubu "Zerdeşt" kod adlı Savaş Çelik, 2014'ten beri Muş kırsalındaki PKK/KCK mensuplarına bağlı olarak işbirlikçilik faaliyeti yürüterek, eylemlerde aktif rol oynuyordu.

Binbaşı Kulaksız'ın şehit edilmesi eylemini planlayıp gerçekleştiren grup içinde yer alan Çelik'in, eylemin ardından Suriye'ye kaçtığı belirlendi.

SALDIRININ SON FAİLİ

Örgüt tarafından terörist faaliyetlerini Avrupa'da sürdürmesi için görevlendirilen, Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının firari son faili Çelik de, MİT'in operasyonuyla Avrupa'ya kaçamadan yakalandı.

Muş İlçe Jandarma Komutanı Kulaksız'ın 27 Temmuz 2015'te eşiyle aracında silahlı saldırıya uğrayarak şehit edildiği eylemle ilgili 8'i tutuklu 12 sanık hakkında daha önce "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.

HAİN SALDIRIDA ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız, görevi başındayken hain teröristlerin saldırısı sonucu, 27 Temmuz 2015 tarihinde aracı içerisinde şehit düşmüştü.