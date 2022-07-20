MİT'ten yurt dışı operasyonu! 7 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

MİT'ten yurt dışı operasyonu! 7 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi

20.07.2022 11:35

27 Temmuz 2015 yılında, Muş'un Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız şehit edilmişti. Terör saldırısının faili PKK'lı Savaş Çelik, MİT'in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teröre karşı mücadelesi devam ediyor. 2 gün önce İçişleri Bakanı Soylu, Kırmızı Bültenle aranan turuncu kategorideki PKK'lı terörist Necati Utku Kiraz'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kiraz'ın Güvenpark soruşturmasında da adı geçiyordu.

SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son operasyonlar kapsamında MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği nokta operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan da etkisiz hale getirildi.

TERÖRE BİR DARBE DAHA

Türk güvenlik güçleri, teröre art arda darbe vurmaya devam ediyor. MİT'in gerçekleştirdiği yeni bir operasyon çerçevesinde ise Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

EYLEMLERDE AKTİF ROL ALIYORDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, mavi kategoride aranan PKK/KCK mensubu "Zerdeşt" kod adlı Savaş Çelik, 2014'ten beri Muş kırsalındaki PKK/KCK mensuplarına bağlı olarak işbirlikçilik faaliyeti yürüterek, eylemlerde aktif rol oynuyordu.

Binbaşı Kulaksız'ın şehit edilmesi eylemini planlayıp gerçekleştiren grup içinde yer alan Çelik'in, eylemin ardından Suriye'ye kaçtığı belirlendi.

SALDIRININ SON FAİLİ

Örgüt tarafından terörist faaliyetlerini Avrupa'da sürdürmesi için görevlendirilen, Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının firari son faili Çelik de, MİT'in operasyonuyla Avrupa'ya kaçamadan yakalandı.

Muş İlçe Jandarma Komutanı Kulaksız'ın 27 Temmuz 2015'te eşiyle aracında silahlı saldırıya uğrayarak şehit edildiği eylemle ilgili 8'i tutuklu 12 sanık hakkında daha önce "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Son Dakika: Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi

HAİN SALDIRIDA ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız, görevi başındayken hain teröristlerin saldırısı sonucu, 27 Temmuz 2015 tarihinde aracı içerisinde şehit düşmüştü.

YORUMLAR
500
Muş'ta annelerin evlat nöbeti sürüyor Muş'ta annelerin evlat nöbeti sürüyor ANKARA MİT' in operasyyonuyla Türkiye ye getirilen 'Zerdeşt' kod adlı Savaş Çelik' in fotosu ANKARA MİT' in operasyyonuyla Türkiye ye getirilen 'Zerdeşt' kod adlı Savaş Çelik' in fotosu

Savaş Çelik, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT'ten yurt dışı operasyonu! 7 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Aşırı sıcakların etkisiyle yangınların çoğaldığı İngiltere'de halk alevlerden kaçmak için siper kazıyor
11:58 Psikolojik sorunları olan kadın çocuklarını güvenliğe bırakıp kaçtı! Pişman olup dönünce karakola götürüldü
11:46 Ekmek almış evine dönen adam, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
11:44 Hakan Ural'dan "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır
11:35 MİT'ten yurt dışı operasyonu! 7 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi
11:34 Güne yükselişle başlayan dolar 17,58 seviyesinden alıcı buluyor
11:22 EYT sorununu çözen 3 formül! Yaşa bakılmayacak yeni düzenleme için öngörülen tarih belli oldu
11:21 Türkiye'ye sıcak hava dalgası geliyor! Termometre 45 dereceyi görebilir
11:13 Silah sesine çıkan vatandaşlar kanlar içinde kadın cesedi buldu
11:03 Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 12:13:45. #1.12#
SON DAKİKA: MİT'ten yurt dışı operasyonu! 7 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement