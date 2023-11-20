Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlulardan Jiyan Mardin öldürüldü

Terör örgütü PKK/KCK adına haraç toplayan ve örgüte eleman sağlayan sözde sorumlulardan ''Jiyan Mardin'' kod adlı Gülsüme Doğan, Kuzey Irak'ta öldürüldü.

ÖRGÜTE 2006 YILINDA KATILDI

MİT, Irak'ın kuzeyinde kurduğu istihbarat ağı sayesinde, PKK/KCK terör örgütüne darbe vurmayı sürdürüyor. "Jiyan Mardin" kod isimli Gülsüme Doğan, PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2006 yılında katıldı. Örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içerisinde bulunan terörist Gülsüme Doğan'ın, aldığı talimatlar doğrultusunda, bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladığı, toplanan parayı da güvenlik güçlerimize yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandığı ve örgüte lojistik destek sağladığı MİT tarafından tespit edildi.

REŞİT OLMAYAN ÇOCUKLAR ÖRGÜTE KAÇIRIYORDU

MİT'in son dönemde yürüttüğü başarılı operasyonlar neticesinde, örgüt kadrolarındaki çözülme hızlandı. Örgüte yeni militanlar kazandırmak için PKK/KCK üst düzey yöneticileri "Jiyan Mardin" kod adlı Gülsüme Doğıan'ı görevlendirdi. Terörist Doğan, verilen talimat üzerine, örgüte militan temin etme faaliyetleri kapsamında reşit olmayan çocukların örgüte katılması yönünde de çalışmalar yürütmekteydi.

ÖZEL EKİP YOK ETTİ

MİT mensuplarına bağlı saha ajanlarınca faaliyetleri adım adım izlenen Gülsüme Doğan'a yönelik MİT tarafından, örgütün finans ve kadro temini faaliyetlerine darbe vurmak maksadıyla en uygun anda operasyon gerçekleştirme kararı verildi. MİT, Doğan'ın etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü. Saha ajanlarınca devam eden çalışmalar neticesinde MİT tarafından, Jiyan Mardin kod isimli Gülsüme Doğan'ın yerinin tespit edilmesi akabinde, nokta operasyonla beraberindeki terörist ile birlikte etkisiz hale getirildi.

ERDOĞAN "MİT ÜST DÜZEY İSİMLERE YÖNELDİ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada MİT'in başarılı operasyonlarına değinerek, "Milli İstihbarat Teşkilatı uzun süredir yurtdışında tabiri caizse kurye, torbacı, alt düzeyleri bırakıp örgütün üst düzeyindeki nitelikli hedeflerine yöneldi. En son etkisiz hale getirdiğimiz PKK'lı terörist örgütün ideolojik yapısını 25 yıldır yöneten bir kişiydi. Yani örgüte katılımı 80'li yıllarda ve 25 yıldır örgütün ideolojik yapılanmasını şekillendiren ve yöneten bir kişi. Bunlar şu açıdan önemli, PKK'nın sahadaki askeri kanadından daha önemli olan ideolojik örgütlenmesi. Çünkü elemanı onlarla devşiriyorlar. Ağ çıkarma, örgütü canlı tutma hep bunların işi. Etkisiz hale getirilen bu kişi çok kilit elemanlardan biriydi. Bu durum örgütte muazzam bir çöküntüye sebep oluyor. Çünkü eli silah tutan birini etkisiz hale getirdiğinizde yerine birini koyuyor ama 25 yıllık ideolojik örgüt hafızası olan birini etkisiz hale getirdiğinizde orada muazzam bir boşluk oluşuyor." demişti.