MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticisini Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticisini Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

28.07.2022 10:30
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticisini Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi "Berivan Zilan" kod adlı Hatice Hezer'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi "Berivan Zilan" kod adlı Hatice Hezer'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya 1991 yılında katılan Hezer'in örgütsel faaliyetine Irak'ın kuzeyinde hız verdiği tespit edildi.

MİT tarafından konumu belirlenen Hezer, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Operasyona katılan ekip, daha sonra salimen Türkiye'ye döndü.

HDP'li eski milletvekilinin ablası

Terörist Hatice Hezer, 2004 yılında PKK/KCK'nın sözde kadın örgütlenmesi PJA (PJAK) Ermenistan sorumlusu oldu. 2008 yılında HPG'nin, 2011 yılında örgütün Mahmur kampı sorumluları arasında yer alan Hezer, 2017 yılında örgütün sözde Suriye PJAK sorumlusu olarak terörist faaliyetlerini sürdürdü.

Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale... PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale... PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale... PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale...
Kaynak: AA

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticisini Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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