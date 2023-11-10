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MİT, terör örgütü PKK'nın kara para aklama sözde sorumlusunu Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi - Son Dakika

MİT, terör örgütü PKK'nın kara para aklama sözde sorumlusunu Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi

10.11.2023 14:21  - Güncelleme: 14:59

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu Yadin Bulut'u Irak'ta etkisiz hale getirdi

Terör örgütü PKK/KCK'nın uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu "Rızgar Suvar" kod adlı Yadin Bulut Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTE 2015 YILINDA KATILMIŞ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Yadin Bulut, 2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ile Hakurk-Avaşin'de faaliyetlerini sürdürdü.

MİT, terör örgütü PKK'nın kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu Yadin Bulut'u etkisiz hale getirdi

MİT'TEN NOKTA OPERASYON

Terör örgütü PKK/KCK'nın başlıca gelir kaynakları arasında bulunan uyuşturucu ticareti ile kara para trafiğini yöneten sözde sorumlulardan olduğu belirlenen Yadin Bulut, uyuşturucu sevkiyatı amacıyla harekete geçtiğinin öğrenilmesi üzerine MİT'in düzenlediği nokta operasyonla Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

MİT, terör örgütü PKK'nın kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu Yadin Bulut'u etkisiz hale getirdi

PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, terör örgütü PKK'nın kara para aklama sözde sorumlusunu Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT, terör örgütü PKK'nın kara para aklama sözde sorumlusunu Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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