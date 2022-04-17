MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusunu Suriye'de etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusunu Suriye'de etkisiz hale getirdi

17.04.2022 13:02
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusunu Suriye'de etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye Eyalet Sorumlusu 'Rojvan Van' kod adlı Mehmet Aydın'ı Suriye/Derbesiye'de etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde Amude-Derbesiye Eyalet Sorumlusu 'Rojvan Van' kod adlı Mehmet Aydın'ı Suriye/Derbesiye'de etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG'de sözde sorumlu kadrosunda yer alan terörist Mehmet Aydın eylem ve faaliyetleri nedeniyle MİT'in hedef listesindeydi. MİT, yerel istihbarat sonucu elde ettiği anlık bilgiler sonrası Suriye/Derbesiye'de operasyon için düğmeye bastı. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan terörist Aydın, nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.

Hatay/ Dörtyol'da köylülerin kaçırılması eyleminde de yer aldı

Edinilen bilgiye göre terörist Mehmet Aydın, 2005'te İran/Kelareş kırsalından örgüte katıldı. Bir dönem Tunceli kırsalında, 2010-2013 yıllarında Hatay/Amanos kırsalında, 2013'de Kobani'de sözde Alay Sorumlusu olarak görev aldı. 2015'de Afrin'de sözde Cephe Sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2018 yılında Rüstem Akademisi'nde aldığı sözde liderlik eğitimi sonrası ise sözde Eyalet Sorumluluğu'na getirildi. Terörist Aydın'ın ayrıca, 2013'te Hatay/Amanos'ta faaliyet gösterdiği dönemde Dörtyol/Akelma Yaylası'nda köylülerin alıkonularak ölümle tehdit edildikleri eylemde de görev aldığı öğrenildi.

Utku Şimşek

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Suriye, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusunu Suriye'de etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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