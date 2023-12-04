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Terör örgütü PKK'nın hain saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist öldürüldü - Son Dakika

Terör örgütü PKK'nın hain saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist öldürüldü

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş'i, Suriye'de etkisiz hale getirdi.

04.12.2023 - 10:49,  Güncelleme: 10:51
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş'i, Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

İNSANSIZ HAVA ARACI VE DRON SORUMLUSUYDU

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Akif Amed" kod adlı terörist Öndeş, 2013 yılında terör örgütüne katıldı. Terör örgütü PKK'nın Irak ve Suriye'de güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği terör saldırılarına katılan terörist Öndeş, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'nin insansız hava aracı ve dron sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

ÖLDÜRÜLDÜ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "Terör amaçlı örgüte üye olma" suçundan arama kaydı bulunan terörist Öndeş, MİT tarafından takibe alındı. Terörist Öndeş, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş'i,...
Kaynak: İHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, YPG, PKK, Suriye, Güvenlik, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK'nın hain saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'nın hain saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist öldürüldü - Son Dakika
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