MİT, PKK/KCK'nın sözde genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram'ı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/KCK'nın sözde genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram'ı etkisiz hale getirdi

04.08.2023 09:57

MİT, terör örgütü üyelerine silah ve mühimmat sağlayan, PKK/KCK'nın sözde genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram'ı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, 'Agit Gever' kod adlı Yılmaz Bayram'ın, Irak Sincar'da Türkiye karşıtı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağladığı bilgisini edindi. Yapılan nokta operasyonla Bayram etkisiz hale getirildi.

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMAT DA İMHA EDİLDİ

Irak ve Suriye arasında örgüt için kritik görevler üstlenen, Türkiye ve güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen eylemlerin aktarım ve lojistik faaliyetlerini yürüten Bayram, hedef listesine dahil edildi. Saha ajanları vasıtasıyla terörist Bayram'ı sıkı takibe alan MİT, 'Agit Gever' kod adlı Yılmaz Bayram'ın silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda, terörist Bayram, Irak Sincar'da etkisiz hale getirildi. Sevkiyat hazırlığı yapılan silah ve mühimmat da imha edildi.

MİT, terör örgütü üyelerine silah ve mühimmat sağlayan teröristi etkisiz hale getirdi

2010'DA KATILMIŞ

Agit Gever Kod Yılmaz Bayram, PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2010 yılında katıldı. 2011-2016 yılları arasında yurt içinde Hakkâri ili mücavirinde güvenlik güçlerine ve sivil halka karşı çok sayıda terör eyleminin içerisinde bulundu. 2015 yılında YPS kurucuları arasında yer alarak Hendek-Barikat olaylarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü.

MİT, terör örgütü üyelerine silah ve mühimmat sağlayan teröristi etkisiz hale getirdi

2016 yılında Irak/Sincar ve Irak/Soran bölgelerine geçti. 2018 yılının ikinci yarısı itibarıyla Suriye/Haseke bölgesine geçiş yaptı ve Rumeylan ile Kamışlı bölgelerinde terör eylemlerine dahil oldu. 2020 yılı itibariyle tekrar Irak/Sincar'a geçerek burada PKK/KCK-YBŞ Genel Kurye Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

MİT, terör örgütü üyelerine silah ve mühimmat sağlayan teröristi etkisiz hale getirdi
Kaynak: İHA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, Yılmaz Bayram, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MİT, PKK/KCK'nın sözde genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram'ı etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT, PKK/KCK'nın sözde genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram'ı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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