MİT TIR'ları davasında savcı mütaalasını açıkladı - Son Dakika

ADANA ve Hatay'da MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olayı organize ettikleri öne sürülen FETÖ/PDY'nin 11 sivil imamı ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanıktan 27'sinin 5 yıl ila ağırlaştırılmış müebbede kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmasını talep etti.

Adana ve Hatay'da MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili 12'si tutuklu 50 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Olayı organize ettikleri öne sürülen FETÖ/PDY'nin 11 sivil imamı ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 27 sanığın 5 ila ağırlaştırılmış müebbede kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmasını talep etti.Gizlilik kararı olan davanın duruşması ertelendi.