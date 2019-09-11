MİT TIR'ları davasının gerekçeli kararı tamamlandı
28 dakika önce
MİT TIR'larının durdurulması davasının gerekçeli kararında, TIR'ların durdurulmasının, dogˆrudan hu¨kümeti ve MI·T'i hedef aldığı, FETO¨'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu vurgulandı.
MİT TIR'larının durdurulması davasının gerekçeli kararında, TIR'ların durdurulmasının, dogˆrudan hu¨kümeti ve MI·T'i hedef aldığı, FETO¨'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:55
3 yavru kedi, domates kasasında istanbul'dan antalya'ya geldi Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor Apple yeni tanıttığı TV+ uygulamasıyla Netflix'e rakip oluyor Bankanın hesaplarına yanlışlıkla yatırdığı parayı harcayan çift, hırsızlıktan yargılanıyor