Son Dakika Haberleri: MİT TIR'ları davasının gerekçeli kararı tamamlandı
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MİT TIR'ları davasının gerekçeli kararı tamamlandı

28 dakika önce

MİT TIR'larının durdurulması davasının gerekçeli kararında, TIR'ların durdurulmasının, dogˆrudan hu¨kümeti ve MI·T'i hedef aldığı, FETO¨'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu vurgulandı.

MİT TIR'ları davasının gerekçeli kararı tamamlandı, System.String[]

MİT TIR'larının durdurulması davasının gerekçeli kararında, TIR'ların durdurulmasının, dogˆrudan hu¨kümeti ve MI·T'i hedef aldığı, FETO¨'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu vurgulandı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:55 
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