Son Dakika Haberleri: MİT tırları davasında 6 tutuklu sanığa toplam 125 yıl hapis cezası
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MİT tırları davasında 6 tutuklu sanığa toplam 125 yıl hapis cezası

1 saat önce

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 2014 yılında Adana ve Hatay'da Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait (MİT) tırların durdurulmasına ilişkin 54 sanığın yargılandığı davada 6 tutuklu sanığa toplamda 125 yıl hapis cezası verdi.

MİT tırları davasında 6 tutuklu sanığa toplam 125 yıl hapis cezası, System.String[]
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 2014 yılında Adana ve Hatay'da Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait (MİT) tırların durdurulmasına ilişkin 54 sanığın yargılandığı davada 6 tutuklu sanığa toplamda 125 yıl hapis cezası verdi.

Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, eski Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca, eski savcılar Özcan Şişman, Aziz Takcı, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'ın da bulunduğu tutuklu sanıklar en çoğu 26 ve en azı 17 yıl olmak üzere toplamda 125 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:53 
Ceza Dairesi, Hatay, Adana, Dünya
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