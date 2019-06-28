MİT tırları davasında 6 tutuklu sanığa toplam 125 yıl hapis cezası

Yargıtay
16. Ceza Dairesi
, 2014 yılında Adana
ve Hatay
'da Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait (MİT) tırların durdurulmasına ilişkin 54 sanığın yargılandığı davada 6 tutuklu sanığa toplamda 125 yıl hapis cezası verdi. Sincan Cezaevi
Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, eski Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık
, eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca
, eski savcılar Özcan Şişman, Aziz Takcı, eski Adana Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu
, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'ın da bulunduğu tutuklu sanıklar en çoğu 26 ve en azı 17 yıl olmak üzere toplamda 125 yıl hapis cezasına çarptırıldı.