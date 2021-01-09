MİT tırları davasının firarisinin "oyununu" polis bozdu - Son Dakika

MİT tırları davasının firarisinin "oyununu" polis bozdu

09.01.2021 11:03
MİT tırları davasının firarisinin

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı olan ve Antalya'da sahte kimlikle yakalanan dönemin Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat kısım amiri Ö.M.G'nin, yakalanmamak için saçlarını uzattığı, sürekli şapka ve maske taktığı öğrenildi.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı olan ve Antalya'da sahte kimlikle yakalanan dönemin Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat kısım amiri Ö.M.G'nin, yakalanmamak için saçlarını uzattığı, sürekli şapka ve maske taktığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan dönemin Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat kısım amiri firari Ö.M.G. ile kendisine yardım eden E.K'nin Antalya'da yakalanmasıyla ilgili ayrıntılar da emniyetin kapsamlı çalışmasını ortaya koydu.

Emniyet yetkililerinin Ö.M.G'ye ulaşmak için öncelikle E.K'nin kimliğini tespit ettiği öğrenildi.

E.K'nin, firari eski jandarma astsubay kıdemli başçavuş Ö.M.G. için sahte kimlik düzenlediği bilgisine ulaşan ekipler, harekete geçerek E.K'yi gözaltına aldı.

Ardından E.K'nin Ö.M.G. ile irtibat kurmasını sağlayan polis, buluşma yerine gelen Ö.M.G'yi kıskıvrak yakaladı.

Üzerinden ev anahtarı çıkmasına rağmen sokaklarda yattığını iddia eden ve sessiz kalan Ö.M.G'nin kalabileceği adreslere tek tek bakıldı.

Her şeyi inkar etti, "Bilmiyorum" karşılığını verdi

Anahtarın hangi daireye ait olduğu tespit edilse de Ö.M.G, akrabasına ait o dairede kalmadığını öne sürdü.

Emniyette kendisine yöneltilen tüm sorulara, "Bu konu hakkında bir şey diyemem. Bilmiyorum." yanıtını verdiği öğrenilen Ö.M.G'nin, saklandığı dönemde tanınmamak için saçlarını uzattığı, dışarıya çıkarken şapka ve maske taktığı ortaya çıktı.

Üzerinden çıkan anahtara ait dairedeki kişinin ifadesine başvurulduğu ve hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Biri tutuklandı, diğeri başka ile gönderildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Yargıtay 16. Ceza Dairesinde devam eden, 2014'te Adana'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin "terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve 2019'dan bu yana aranan Ö.M.G. ile kendisine yardım ettiği belirlenen E.K. dün gözaltına alınmıştı.

Ö.M.G. tutuklanmış, E.K. de hakkında soruşturma yürütülen ile gönderilmişti.

MİT tırlarının durdurulması ve dava süreci

MİT tırları 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.

Kırıkhan'da 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen FETÖ'nün sorumlularından Mustafa İlhan, Ordu'da saklandığı hücre evinde yakalanmıştı.

MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle Mustafa İlhan'ın da aralarında bulunduğu 50 sanıktan 27'si, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. Sanık İlhan'a da "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama, resmi belgede sahtecilik" suçlarından 30 yıl 5 ay hapis cezası verilmişti.

Hisarcık, Jandarma, Antalya, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MİT tırları davasının firarisinin 'oyununu' polis bozdu - Son Dakika


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