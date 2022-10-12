"MİT tırları kumpası"ndan hüküm giyen eski savcılara "görevi kötüye kullanma"dan ceza - Son Dakika
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"MİT tırları kumpası"ndan hüküm giyen eski savcılara "görevi kötüye kullanma"dan ceza

12.10.2022 16:42
"MİT tırları kumpası"ndan hüküm giyen eski savcılara "görevi kötüye kullanma"dan ceza

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulmasına ilişkin daha önce mahkum olan eski özel yetkili savcılardan Aziz Takçı'ya, bir MİT mensubunun yasa dışı dinlenilmesi nedeniyle 2 yıl, Özcan Şişman'a ise 3 yıl hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulmasına ilişkin daha önce mahkum olan eski özel yetkili savcılardan Aziz Takçı'ya, bir MİT mensubunun yasa dışı dinlenilmesi nedeniyle 2 yıl, Özcan Şişman'a ise 3 yıl hapis cezası verildi.

Yargıtay 5. Ceza Dairesinde görülen davanın karar duruşmasında, başka suçtan tutuklu sanıklar Takçı ve Şişman ile bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olduğunu belirterek, "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Savunma yapan sanıklar, suçlamayı kabul etmeyerek beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Müzakerenin ardından Yargıtay 5. Ceza Dairesi heyeti, sanık Şişman'ı "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 3 yıl, Takçı'yı ise "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıl hapse mahkum etti.

MİT tırlarının durdurulmasında suçlu bulundular

Hatay'ın Kırıkhan ve Adana'nın Ceyhan ilçelerinde Ocak 2014'te MİT'e ait araçların durdurulması olayıyla ilgili aralarında çeşitli kamu görevlilerinin de bulunduğu 54 kişi hakkında dava açılmıştı.

Yargılamayı yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Haziran 2019'da sanıklardan Takçı'ya devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme, bu belgeleri açıklama ve FETÖ üyeliği suçlarından 26 yıl hapis cezası vermişti. Şişman'a ise devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme ve FETÖ üyeliğinden 17 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

Dairenin verdiği mahkumiyet hükümleri, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca 2021'de onanmıştı.

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Kaynak: AA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Yargıtay, Hatay, Güncel, Son Dakika

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