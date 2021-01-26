MİT tırlarının durdurulduğu alana "sinyal kesici" cihazlar getirilmesi dava dosyasına eklendi - Son Dakika

MİT tırlarının durdurulduğu alana "sinyal kesici" cihazlar getirilmesi dava dosyasına eklendi

26.01.2021 13:25
MİT tırlarının durdurulduğu alana

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 9'u firari 18 "sivil imamı"nın 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapisle cezalandırılmaları istemiyle açılan davanın dosyasına, örgüt...

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 9'u firari 18 "sivil imamı"nın 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapisle cezalandırılmaları istemiyle açılan davanın dosyasına, örgüt mensuplarının Adana'daki eylemi sırasında MİT personelinin ve "kendilerinden olmayan jandarma" ekiplerinin yetkili kişi ve kurumlarla irtibata geçmemesi için bölgeye sinyal kesici cihazlar getirdiğine ilişkin inceleme ve tespit tutanağı eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ve 19 Ocak 2014'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde MİT tırlarının durdurulmasını ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ'nün "sivil imamları" hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilmesi üzerine Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yakalanan ve örgütün sözde "jandarma imamı" olduğu gerekçesiyle 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nurettin Oruç ile başka suçtan tutuklu Abdurrahman Ö. ve Yasin Y. ile tutuksuz sanıklar H.A, H.Ü, S.Y, K.K.K, A.D, B.A. ile firari Ahmet Numan A, Ali Ç, Ali S, Cemil Y, Feyzullah G, Hasan Hüseyin K, Hüseyin C, Mustafa İ. ve Uğur A'nın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" ve "terör örgütü yöneticiliği veya örgüt üyeliği" suçlarından 50'şer yıl 5'er ay hapisle cezalandırılmaları istendi.

MİT tırlarının durdurulması ve aranmasına ilişkin detaylı bilgilere yer verilen iddianamede, eylemin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) FETÖ yapılanmasının sivil yöneticilerince planlanıp uygulandığı belirtildi.

Tırları durdukları alana sinyal kesici cihazlar getirmişler

Dava dosyasına eklenen inceleme ve tespit tutanağında, 19 Ocak 2014'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde tırların durdurulmasıyla ilgili bilgilere yer verildi.

Tutanakta, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen eski Adana Jandarma Alay Komutanı Özkan Çokay'ın talimatıyla 50'si jandarma komando, 26'sı istihbaratçı subay ve astsubay olmak üzere yaklaşık 150 kişilik bir ekibin saat 10.00'da, ilçedeki otoyolun Sirkeli gişelerinde tertibat aldığı bildirildi.

Planlı ve sistemli bir şekilde yürütülen organizasyonla, MİT tarafından gerçekleştirilen devlet sırrı niteliğindeki yardım faaliyetini bildikleri halde, sahte ihbarlarla eylemin gerçekleştirildiği, tırların usul ve yasaya aykırı arandığı aktarılan tutanakta, şu ifadelere yer verildi:

"Olay yerine sinyal kesici cihazların getirtildiği, jandarma görevlilerinin telefonlarının toplandığı, böylelikle gerek Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının gerekse örgütün planladığı mizansenden habersiz biçimde askeri hiyerarşi içerisinde olay yerine intikal eden jandarma personeli tarafından sanıkların örgütsel eylemi anlaşıldığında yetkili kişi ve kurumlara bildirilmesinin önüne geçmek istendiği tespit edilmiştir. Adana İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli eski asker sanık Önder Kır'ın tırlar durdurulmadan önce personele 'araçların içerisindeki şahıslar direk alınacak, daha sonra arkadan kelepçe takılarak şahıslar ekip araçlarına götürülecek, kimlik kontrolü daha sonra yapılacak' dediği, böylelikle şüphelilerin, MİT görevlilerinin kimlik göstermesine fırsat vermeden gözaltına almayı ve tırlarda bulunan malzemeleri ulusal ve uluslararası kamuoyuna servis etmek amacıyla görüntü almayı planladıkları anlaşılmaktadır. Araçlardaki MİT mensuplarının üzerlerine uzun namlulu silahlar doğrultularak kimlik sorulmadan, konuşmalarına izin verilmeden ve şiddet uygulanarak bulundukları araçlardan aşağıya indirildikleri, araçlardan inmek istemeyerek MİT mensubu olduklarını söyleyenlerin de zorla indirildikleri, yüzüstü yere yatırılıp ellerinin arkadan kelepçelendiği tespit edilmiştir."???????

Tutanağın dava dosyasına eklenmesiyle, ilk duruşma tarihi bir hafta ertelendi.

MİT tırlarının durdurulması ve dava süreci

MİT tırları 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle 50 sanıktan 27'sine 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Firari sanıklar ve başka mahkemede aynı suçtan yargılanıp ceza alan sanıkların dosyaları ayrılmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince de tırların durdurulmasıyla ilgili "sivil imamlar" hakkında iddianame hazırlanmış, mahkeme yetkisizlik kararıyla dosyayı Adana Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Sanıklar arasındaki Nurettin Oruç, Ankara'da görülen davada, FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yönettiği ve örgütün "jandarma imamı" olduğu gerekçesiyle, sözde "yönetici sıfatıyla" bütün eylemlerden sorumlu tutularak, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesince MİT'e ait tırların durdurulmasına ilişkin 54 sanığın yargılandığı davada sanık Önder Kır'a, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 5 yıl, bu bilgileri açıklamadan 6 yıl 8 ay, FETÖ üyeliğinden 9 yıl 4 ay 15 gün, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen eski Adana Jandarma Alay Komutanı Özkan Çokay'a da "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" suçundan 5 yıl, bu belgeleri açıklama suçundan 6 yıl 8 ay, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Fetullahçı Terör Örgütü, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MİT tırlarının durdurulduğu alana 'sinyal kesici' cihazlar getirilmesi dava dosyasına eklendi - Son Dakika


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